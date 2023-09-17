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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Одессе мужчине грозит 8 лет тюрьмы за то, что сварил суп из черепахи

В Одесі чоловік вбив молотком черепаху та зварив із неї суп
Фото: Нацполиция

В Одессе 40-летнему мужчине грозит до восьми лет лишения свободы за то, что украл черепаху и сварил из нее суп.

Следователи под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции области, об исчезновении красноухой пресноводной черепахи в одном из многоквартирных домов Хаджибейского района Одессы стало известно еще в июле.

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В ходе следствия правоохранителям удалось установить, что к исчезновению причастен сосед хозяйки животного.

Как выяснилось, мужчина решил приготовить “экзотическое” блюдо, когда в ванночке на совместной с соседкой веранде увидел двух красноухих американских черепах.

Злоумышленник сначала тайком похитил одного из домашних любимцев соседки, а затем, разбив кухонным молотком панцирь черепахи, сварил и съел ее.

Правоохранители собрали достаточное количество доказательств и установили все обстоятельства совершения преступления.

У подозреваемого изъяли доказательства и объявили подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – по ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения) и ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с позвоночными животными, что привело к их гибели).

– Согласно санкциям этих статей, максимальное наказание, которое грозит мужчине, – лишение свободы на срок до восьми лет, – сообщила заместитель начальника следственного отделения территориального подразделения полиции Анастасия Черненко.

Следствие по делу продолжается.

Источник: Нацполиция
Убийство, Нацполиция, Новости Одессы, Одесса, Черепаха
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