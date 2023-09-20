Двое погибших, есть пострадавшие: во Львовской области авто врезалось в дерево

Во Львовской области произошла смертельная автокатастрофа, в результате чего погибли два человека на месте ДТП, еще двух людей доставили в больницу с повреждениями.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Львовской области. ДТП произошло 19 сентября около 14:00 на автодороге Мукачево — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов вблизи Старого Села Львовского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Benz Е270, 24-летний житель Ивано-Франковской области, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дерево.

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В результате автокатастрофы и полученных травм водитель автомобиля и его пассажир, 28-летний житель одного из сел Стрыйского района, погибли на месте происшествия.

Еще двух пассажирок, 22-летних жительниц Ивано-Франковской области, доставили в больницу с телесными повреждениями.

Открыто производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

По этой статье предусмотрена ответственность — тюремное заключение от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового. Сейчас продолжается расследование.

Источник : Нацполиция

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