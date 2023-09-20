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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Двоє загиблих, є постраждалі: у Львівській області авто врізалося в дерево

Двоє загиблих, є постраждалі: у Львівській області авто врізалося в дерево
Фото: Нацполіція

У Львівській області сталася смертельна автокатастрофа, внаслідок якої загинуло двоє людей на місці ДТП, ще двох осіб доставили до лікарні з ушкодженнями.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Львівської області. ДТП сталася 19 вересня близько 14:00 на автодорозі Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів поблизу Старого Села Львівського району.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes Benz Е270, 24-річний житель Івано-Франківської області, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево.

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Фото: Нацполіція

Внаслідок автокатастрофи та отриманих травм водій автомобіля та його пасажир, 28-річний житель одного з сіл Стрийського району, загинули на місці події.

Ще двох пасажирок, 22-річних жительок Івано-Франківської області, доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

За цією статтею передбачено відповідальність – тюремне ув’язнення від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого. Наразі триває розслідування.

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Джерело: Нацполіція
аварії на дорогах, ДТП, Львів, Львівська область, Львівщина, Національна поліція, Нацполіція
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