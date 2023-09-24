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Изнасиловал и задушил школьницу: в Пятихатках задержали 46-летнего мужчину

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини у П'ятихатках
Фото: Нацполиция

На Днепропетровщине задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 16-летней девочки.

Преступление было совершено 4 сентября около полуночи в городе Пятихатки. В полицию обратилась женщина и сообщила, что потеряла связь со своей 16-летней дочерью.

Правоохранители сразу начали поиски девочки. Тело подростка с признаками изнасилования и насильственной смерти нашли 5 сентября около 2:53 в зарослях возле одного из домов на улице Привокзальной.

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В субботу, 23 сентября, правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель.

Задержали мужчину по результатам оперативных мероприятий и следственных действий, судмедэкспертиз, в частности экспертизы ДНК. Также у подозреваемого правоохранители провели обыски.

По данным Офиса генпрокурора, вечером 4 сентября мужчина увидел ранее знакомую ему 16-летнюю девочку, которая возвращалась домой. Он начал ее преследовать и догонять.

Убедившись в отсутствии людей, зажав рот девушки рукой, подозреваемый силой затащил потерпевшую к заброшенному участку местности. Потом изнасиловал и задушил.

На основании собранной доказательной базы 24 сентября по согласованию с Желтоводской окружной прокуратурой злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Изнасиловал и задушил школьницу: в Пятихатках задержали 46-летнего мужчину

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора
Убийство, Днепропетровская область, Изнасилование, Полиция
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