Изнасиловал и задушил школьницу: в Пятихатках задержали 46-летнего мужчину
На Днепропетровщине задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 16-летней девочки.
Преступление было совершено 4 сентября около полуночи в городе Пятихатки. В полицию обратилась женщина и сообщила, что потеряла связь со своей 16-летней дочерью.
Правоохранители сразу начали поиски девочки. Тело подростка с признаками изнасилования и насильственной смерти нашли 5 сентября около 2:53 в зарослях возле одного из домов на улице Привокзальной.
В субботу, 23 сентября, правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель.
Задержали мужчину по результатам оперативных мероприятий и следственных действий, судмедэкспертиз, в частности экспертизы ДНК. Также у подозреваемого правоохранители провели обыски.
По данным Офиса генпрокурора, вечером 4 сентября мужчина увидел ранее знакомую ему 16-летнюю девочку, которая возвращалась домой. Он начал ее преследовать и догонять.
Убедившись в отсутствии людей, зажав рот девушки рукой, подозреваемый силой затащил потерпевшую к заброшенному участку местности. Потом изнасиловал и задушил.
На основании собранной доказательной базы 24 сентября по согласованию с Желтоводской окружной прокуратурой злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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