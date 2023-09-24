Зґвалтував та задушив школярку: у П’ятихатках затримали 46-річного чоловіка

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчинки.

Злочин був скоєний 4 вересня близько опівночі у місті П’ятихатки. До поліції звернулася жінка та повідомила, що втратила зв’язок зі своєю 16-річною донькою.

Правоохоронці одразу розпочали пошуки дівчини. Тіло підлітка з ознаками зґвалтування та насильницької смерті знайшли 5 вересня близько 2:53 в хащах біля одного із будинків на вулиці Привокзальній.

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У суботу, 23 вересня, правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного. Ним виявився 46-річний раніше судимий місцевий житель.

Затримали чоловіка за результатами оперативних заходів та слідчих дій, судмедекспертиз, зокрема експертизи ДНК. Також у підозрюваного правоохоронці провели обшуки.

За даними Офіса генпрокурора, ввечері 4 вересня чоловік побачив раніше знайому йому 16-річну дівчину, яка поверталася додому. Він почав її переслідувати та наздоганяти.

Пересвідчившись у відсутності людей, затиснувши рот дівчини рукою, підозрюваний силою затягнув потерпілу до закинутої ділянки місцевості. Надалі зґвалтував та задушив.

На підставі зібраної доказової бази 24 вересня за погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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