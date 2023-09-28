Во время атаки дронов в Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв во время атаки беспилотников.
Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV из города.
Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Николаевской области направляются вражеские беспилотники Shahed со стороны Херсонщины.
Ранее начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что над Николаевом сбили вражеский беспилотник.
Вместе с тем Telegram-каналы, отслеживающие ситуацию с активностью вражеских объектов сообщают, что в направлении Николаева, вероятно, была выпущена ракета.
Пока официальных комментариев относительно взрыва от представителей власти не было. Вместе с этим, мэр города Александр Сенкевич призвал николаевцев “ничего не снимать” и не писать места вероятных взрывов.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко