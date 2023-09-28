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Илья Нежигай, редактор ленты

Во время атаки дронов в Николаеве прогремел взрыв

вибух дим
Фото: Getty Images

В Николаеве прогремел взрыв во время атаки беспилотников.

Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV из города.

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

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Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Николаевской области направляются вражеские беспилотники Shahed со стороны Херсонщины.

Ранее начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что над Николаевом сбили вражеский беспилотник.

Вместе с тем Telegram-каналы, отслеживающие ситуацию с активностью вражеских объектов сообщают, что в направлении Николаева, вероятно, была выпущена ракета.

Пока официальных комментариев относительно взрыва от представителей власти не было. Вместе с этим, мэр города Александр Сенкевич призвал николаевцев “ничего не снимать” и не писать места вероятных взрывов.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Николаев
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