Під час атаки дронів у Миколаєві пролунав вибух
У Миколаєві пролунав вибух під час атаки безпілотників.
Про це повідомляють кореспонденти Фактів ICTV з міста.
Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Миколаївської області прямують ворожі безпілотники Shahed з боку Херсонщини.
Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що над Миколаєвом збили ворожий безпілотник.
Разом з тим Telegram-канали, що відстежують ситуацію із активністю ворожих об’єктів, повідомляють, що в напрямку Миколаєва, ймовірно, була випущена ракета.
Наразі офіційних коментарів щодо вибуху від представників влади не було. Водночас мер міста Олександр Сєнкевич закликав миколаївців “нічого не знімати” і не писати місця ймовірних вибухів.
Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко