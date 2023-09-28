Під час атаки дронів у Миколаєві пролунав вибух

У Миколаєві пролунав вибух під час атаки безпілотників.

Про це повідомляють кореспонденти Фактів ICTV з міста.

Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога.

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Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Миколаївської області прямують ворожі безпілотники Shahed з боку Херсонщини.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що над Миколаєвом збили ворожий безпілотник.

Разом з тим Telegram-канали, що відстежують ситуацію із активністю ворожих об’єктів, повідомляють, що в напрямку Миколаєва, ймовірно, була випущена ракета.

Наразі офіційних коментарів щодо вибуху від представників влади не було. Водночас мер міста Олександр Сєнкевич закликав миколаївців “нічого не знімати” і не писати місця ймовірних вибухів.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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