Атака дронов: в Черкасской ночью работала ПВО
Ночью 28 сентября во время атаки ударных беспилотников в Черкасской области работала противовоздушная оборона.
О повышенной опасности из-за угрозы применения врагом БпЛА около трех ночи сообщал руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
Тогда же глава области подтверждал, что в регионе работает ПВО.
О результатах боевой работы руководитель ОВА ничего не сообщил, лишь в четыре утра известил об отбое воздушной тревоги.
К слову, перед этим намеки на удачное отражение атаки на Юге делали глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Сергей Братчук отмечал, что ночная охота в определенных локациях имела неплохие результаты и замечал, что интересно будет увидеть утром общий отчет от Воздушных сил ВСУ.
Виталий Ким тем временем предполагал, что 28 сентября может быть установлен рекорд по сбитым Шахедам.
Как сообщила утром в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, всего в течение ночи было уничтожено более 30 дронов.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко