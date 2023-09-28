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Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака дронов: в Черкасской ночью работала ПВО

ППО війна
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 28 сентября во время атаки ударных беспилотников в Черкасской области работала противовоздушная оборона.

О повышенной опасности из-за угрозы применения врагом БпЛА около трех ночи сообщал руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

Тогда же глава области подтверждал, что в регионе работает ПВО.

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О результатах боевой работы руководитель ОВА ничего не сообщил, лишь в четыре утра известил об отбое воздушной тревоги.

К слову, перед этим намеки на удачное отражение атаки на Юге делали глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Сергей Братчук отмечал, что ночная охота в определенных локациях имела неплохие результаты и замечал, что интересно будет увидеть утром общий отчет от Воздушных сил ВСУ.

Виталий Ким тем временем предполагал, что 28 сентября может быть установлен рекорд по сбитым Шахедам.

Как сообщила утром в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, всего в течение ночи было уничтожено более 30 дронов.

безпілотник, Безпілотники, дрон, дрон-камікадзе, Дрони, Черкаська область
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