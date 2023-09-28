Атака дронів: на Черкащині вночі працювала ППО

Уночі 28 вересня під час атаки ударних безпілотників у Черкаській області працювала протиповітряна оборона.

Про підвищену небезпеку через загрозу застосування ворогом БпЛА близько третьої ночі повідомляв керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Тоді ж очільник області підтверджував, що в регіоні працює ППО.

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Про результати бойової роботи керівник ОВА нічого не повідомив, лише о четвертій ранку сповістив про відбій повітряної тривоги.

До слова, перед цим натяки на вдале відбиття атаки на Півдні робили голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Сергій Братчук зазначав, що нічне полювання у визначених локаціях мало непогані результати й зауважував, що цікаво буде побачити зранку загальний звіт від Повітряних сил ЗСУ.

Віталій Кім тим часом припустив, що 28 вересня може бути встановлено рекорд зі збитих Шахедів.

Як повідомила вранці в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, загалом протягом ночі було знищено понад 30 дронів.

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