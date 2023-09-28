Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Що таке анексія та її відмінність від окупації: розповідаємо простими словами
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги та відключень світла
Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака дронів: на Черкащині вночі працювала ППО

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 28 вересня під час атаки ударних безпілотників у Черкаській області працювала протиповітряна оборона.

Про підвищену небезпеку через загрозу застосування ворогом БпЛА близько третьої ночі повідомляв керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Тоді ж очільник області підтверджував, що в регіоні працює ППО.

Зараз дивляться

Про результати бойової роботи керівник ОВА нічого не повідомив, лише о четвертій ранку сповістив про відбій повітряної тривоги.

До слова, перед цим натяки на вдале відбиття атаки на Півдні робили голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Сергій Братчук зазначав, що нічне полювання у визначених локаціях мало непогані результати й зауважував, що цікаво буде побачити зранку загальний звіт від Повітряних сил ЗСУ.

Віталій Кім тим часом припустив, що 28 вересня може бути встановлено рекорд зі збитих Шахедів.

Як повідомила вранці в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, загалом протягом ночі було знищено понад 30 дронів.

безпілотник, Безпілотники, дрон, дрон-камікадзе, Дрони, Черкаська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сприяють виробництву Shahed: США запровадили санкції проти компаній з Китаю, Ірану, Туреччини та ОАЕ
Дрони Шахед
Київ пропонує атакувати заводи. Україна передала партнерам звіт про західні деталі в дронах Shahed — The Guardian
Дрони Shahed
Над Дніпропетровською областю приземлили БпЛА – ОВА
мобільні групи ППО
ЗСУ тестують підводний дрон Марічка: що відомо про безпілотник
Підводний дрон Марічка
Сюди летить ще один дрон! З’явилось відео моменту вибуху в пункті пропуску Орлівка-Ісакча
Атака дронів: на Черкащині вночі працювала ППО

Завантаження

Ігри
Відео
Економіка
Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
Ліцензія на експорт зерна та розмінування країни за 10 років! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Атака дронів: на Черкащині вночі працювала ППО
Харківські БпЛА здатні обходити РЕБ | Новий коридор для кораблів! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Атака дронів: на Черкащині вночі працювала ППО
СБУ взялась за адвоката Медведчука та Шарія | Князєв в СІЗО, але… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Атака дронів: на Черкащині вночі працювала ППО
Кадри спецоперації на Донеччині та складна доля переселенки… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Атака дронів: на Черкащині вночі працювала ППО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь