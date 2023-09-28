Погибли три женщины: РФ снова ударила по Херсону

Россия снова обстреляла Херсон, в результате чего погибли три женщины.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Россияне обстреляли Херсон из артиллерии. Известно о трех погибших женщинах, — написал он.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что российская артиллерия ударила по жилому кварталу города.

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Он отметил, что погибшие женщины во время обстрела находились на улице.

— Ежедневно под вражескими обстрелами. Только за минувшие сутки оккупанты ударили по Херсонскому району 10 раз из артиллерии, — написал он.

Напомним, что Россия постоянно обстреливает Херсон и область. Так, ночью 28 сентября Россия атаковала Херсонщину, в результате чего погиб человек, есть раненый.

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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