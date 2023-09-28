Загинуло троє жінок: РФ знову вгатила по Херсону
Росія знову обстріляла Херсон, внаслідок чого загинули троє жінок.
Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
– Росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Наразі відомо про трьох загиблих жінок, – написав він.
Зі свого боку міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що російська артилерія вдарила по житловому кварталу міста.
Він зазначив, що загиблі жінки під час обстрілу перебували на вулиці.
– Щодня під ворожими обстрілами. Лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії, – написав він.
Нагадаємо, що Росія постійно обстрілює Херсон і область. Так, вночі 28 вересня Росія атакувала Херсонщину, у результаті чого загинув чоловік, є поранений.
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