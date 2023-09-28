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Загинуло троє жінок: РФ знову вгатила по Херсону

Вибух
Фото: Depositphotos

Росія знову обстріляла Херсон, внаслідок чого загинули троє жінок.

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Наразі відомо про трьох загиблих жінок, – написав він.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що російська артилерія вдарила по житловому кварталу міста.

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Він зазначив, що загиблі жінки під час обстрілу перебували на вулиці.

– Щодня під ворожими обстрілами. Лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії, – написав він.

Нагадаємо, що Росія постійно обстрілює Херсон і область. Так, вночі 28 вересня Росія атакувала Херсонщину, у результаті чого загинув чоловік, є поранений.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Андрій Єрмак, Війна в Україні, Херсон
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