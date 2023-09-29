Дружественный огонь: российская ПВО сбила свой Су-35 под Токмаком

Днем 29 сентября российские пропагандисты подтвердили потерю своего истребителя Су-35 под пока оккупированным Токмаком Запорожской области.

Доказательством тому является сообщение, появившееся на тематическом авиационном Telegram-канале Fighterbomber. Администрирующий канал пропагандист обнародовал фотографию самолета с подписью “Вечного полета, брат”… Учитывая сообщение, пилоту выжить не удалось.

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Заметим, что новость о сбитии российскими оккупантами своего же самолета заполонила сеть еще ночью. В частности, только появились данные о запуске российской противовоздушной обороной ракет из ЗРК С-300, как там начал падать Су-35.

Видео последнего полета истребителя обнародовали мелитопольские партизаны.

К слову, самоликвидацию врагов подтвердил и городской глава Мелитополя Иван Федоров.

В комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини мэр сообщил, что ночью “что-то произошло с каким-то самолетом, постоянно терроризирующим украинских военных на Запорожской линии фронта”.

– Что-то громко с ним произошло. “Присел” он непосредственно близ Токмака. Но хочу напомнить, что ни в Токмаке, ни в Молочанске аэродрома нет. Поэтому он очень быстро падал и “садился” именно там, – сказал Иван Федоров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 583-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Минобороны России

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