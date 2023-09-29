Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Дружественный огонь: российская ПВО сбила свой Су-35 под Токмаком

Російський літак Су-35

Днем 29 сентября российские пропагандисты подтвердили потерю своего истребителя Су-35 под пока оккупированным Токмаком Запорожской области.

Доказательством тому является сообщение, появившееся на тематическом авиационном Telegram-канале Fighterbomber. Администрирующий канал пропагандист обнародовал фотографию самолета с подписью “Вечного полета, брат”… Учитывая сообщение, пилоту выжить не удалось.

Сейчас смотрят

Заметим, что новость о сбитии российскими оккупантами своего же самолета заполонила сеть еще ночью. В частности, только появились данные о запуске российской противовоздушной обороной ракет из ЗРК С-300, как там начал падать Су-35.

Видео последнего полета истребителя обнародовали мелитопольские партизаны.

К слову, самоликвидацию врагов подтвердил и городской глава Мелитополя Иван Федоров.

В комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини мэр сообщил, что ночью “что-то произошло с каким-то самолетом, постоянно терроризирующим украинских военных на Запорожской линии фронта”.

– Что-то громко с ним произошло. “Присел” он непосредственно близ Токмака. Но хочу напомнить, что ни в Токмаке, ни в Молочанске аэродрома нет. Поэтому он очень быстро падал и “садился” именно там, – сказал Иван Федоров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 583-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Минобороны России

Авиакатастрофы, авіація РФ, Война в Украине, Запорожская область, літаки РФ, Російська агресія, РФ, Токмак
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Большинство в обеих партиях Конгресса США поддерживает помощь Украине – Блинкен
Ентоні Блінкен
В части оккупированного Бердянска после взрыва пропал свет
вибух дим
Разведка Британии: вокруг Бахмута концентрируются вагнеровцы
Бойовик ПВК Вагнера
Коваленко рассказал, какие возможности для ВСУ открывает прорыв возле Вербового на Запорожье
ЗСУ на фронті
РФ обстреляла центр Херсона, когда там убирали коммунальщики
Обстріл Херсону 29 вересня 2023

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
НОВЫЕ ограничения для РФ и СОВМЕСТНОЕ производство оружия с ГЕРМАНИЕЙ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Дружественный огонь: российская ПВО сбила свой Су-35 под Токмаком
НОЧНЫЕ ОБСТРЕЛЫ УКРАИНЫ | Результаты визита ГЛАВЫ НАТО | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Дружественный огонь: российская ПВО сбила свой Су-35 под Токмаком
Не было вариантов… Жуткая история артиллеристов, выживших в горящей машине
Дружественный огонь: российская ПВО сбила свой Су-35 под Токмаком
Лицензия на экспорт зерна и разминирование страны за 10 лет! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Дружественный огонь: российская ПВО сбила свой Су-35 под Токмаком
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь