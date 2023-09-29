Дружній вогонь: російська ППО збила свій Су-35 під Токмаком
Удень 29 вересня російські пропагандисти підтвердили втрату свого винищувача Су-35 під поки що окупованим Токмаком Запорізької області.
Доказом цього є допис, що з’явився на тематичному авіаційному Telegram-каналі Fighterbomber.
Пропагандист, що адмініструє канал, оприлюднив світлину літака з підписом “Вечного полёта, брат”…
Зважаючи на повідомлення, пілоту вижити не вдалось.
Зауважимо, що новина про збиття російськими окупантами свого ж літака заполонила мережу ще вночі.
Зокрема, щойно з’явились дані про запуск російською протиповітряною обороною ракет із ЗРК С-300, як там почав падати Су-35.
Відео останнього польоту винищувача оприлюднили мелітопольські партизани.
До слова, самоліквідацію ворогів підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.
У коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини мер повідомив, що вночі “щось сталося з якимось літаком, який постійно тероризує українських військових на запорізькій лінії фронту”.
– Щось гучно з ним відбулося. “Присів” він безпосередньо поблизу Токмака. Але хочу нагадати, що ні в Токмаку, ні в Молочанську аеродрому немає. Тому він вкрай швидко падав та “сідав” саме там, – сказав Іван Федоров.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 583-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Міноборони Росії
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