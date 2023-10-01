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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Из огня спасен 4-месячный младенец: под ударом РФ Берислав, Херсон и еще 2 населенных пункта

Из огня спасен 4-месячный младенец: под ударом РФ Берислав, Херсон и еще 2 населенных пункта

Около 16:50 Россия сбросила две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

В результате удара были разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна, также поврежден объект критической инфраструктуры.

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Под вражеским огнем оказалась и Тягинка. Там смертельные ранения получил мужчина 1980 года рождения, который находился во дворе дома.

Также оккупанты атаковали Веселое. В больницу с травмами конечностей и контузией доставили 63-летнюю женщину.

На фото — Берислав после вражеских ударов.

Из огня спасен 4-месячный младенец: под ударом РФ Берислав, Херсон и еще 2 населенных пункта
Фото: Херсонська ОВА
Из огня спасен 4-месячный младенец: под ударом РФ Берислав, Херсон и еще 2 населенных пункта
Фото: Херсонська ОВА
Из огня спасен 4-месячный младенец: под ударом РФ Берислав, Херсон и еще 2 населенных пункта
Из огня спасен 4-месячный младенец: под ударом РФ Берислав, Херсон и еще 2 населенных пункта

Кроме того, сегодня около 13.00 РФ с беспилотника сбросила взрывчатку на частный дом в Херсоне.

— Из пожара, который возник в результате атаки вражеского БПЛА на Днепровский район Херсона, спасены 4 человека, из них 3 детей — в возрасте 4 месяца, 3 и 5 лет, — сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Фото: Херсонская ОВА

безпілотник, Берислав, Война в Украине, Російська агресія, Херсон, Херсонская область
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