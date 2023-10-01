За сентябрь РФ выпустила по Украине 521 дрон Shahed-136 – это рекорд

В сентябре установлен абсолютный рекорд по применению против Украины дронов-камикадзе Shahed-136 российскими оккупантами — 521. Это с учетом 30 беспилотников, запущенных накануне вечером, заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, ранее рекорд был отмечен в мае 2023-го, когда РФ применила 413 дронов, после чего наблюдалось падение интенсивности: в июне — 197, в июле — 246, в августе — 167.

— Я пока не могу сказать, что такой показатель является следствием запуска производства Shahed-136 в РФ, поскольку по имеющейся информации у них с этим большие проблемы. Так, за первое полугодие 2023-го россиянами исключительно на своих мощностях, в замкнутом цикле, планировалось выдать опытную партию дронов-камикадзе в 100 единиц. Но они не смогли этого сделать, — объяснил Коваленко.

Эксперт отметил, что производство сильно зависимо от поставок контрабандных запчастей, поэтому в ближайшей перспективе Россия вряд ли сможет выйти на замкнутый цикл, сохраняя зависимость от Ирана.

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Он считает, что в некотором смысле РФ могла увеличить интенсивность ударов за счет наращивания производства в Иране, но здесь тоже есть некоторые нюансы.

— Дело в том, что когда РФ обратилась к Ирану за поставками Shahed-136, производственные мощности, представлявшие собой исключительно ручную, а не автоматизированную сборку, позволяли в месяц собирать до 50 Shahed-136. К концу 2022-го Иран смог нарастить производство до 100 Shahed-136 в месяц. Не исключено, что по состоянию на май этот показатель достигал 150-200, — предположил эксперт.

Коваленко напомнил, что в феврале, марте и апреле интенсивность ударов была ниже 100 в месяц, то есть уже тогда у россиян была возможность накапливать дроны, чтобы увеличить атаки в сентябре.

— И, самое важное. Большая часть всех ударов приходилась в сентябре по Одесской области, дунайской портовой инфраструктуре и зерновым хабам. Российские оккупанты продолжают зерновой террор, используя вариативные маршруты с поиском направлений с наименьшей противовоздушной компонентой. И с учетом сокращения числа сбитых Shahed-136 им это удается, — отметил Коваленко.

По его мнению, это повод поднять вопрос о предоставлении партнерами большего количества средств ПВО — как пушечного, так и зенитно-ракетного типа — для противодействия Shahed-136.

В ночь против 1 октября РФ атаковала Украину 30 ударными беспилотниками типа Shahed, 16 — удалось уничтожить.

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