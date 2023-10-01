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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

З вогню врятовано 4-місячне немовля: під ударом РФ Берислав, Херсон та ще 2 населені пункти

З вогню врятовано 4-місячне немовля: під ударом РФ Берислав, Херсон та ще 2 населені пункти

Близько 16:50 Росія скинула дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Внаслідок удару було зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

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Під ворожим вогнем опинилась і Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який перебував на подвірʼї будинку.

Також окупанти атакували Веселе. До лікарні з травмами кінцівок і контузією доставили 63-річну жінку.

На фото — Берислав після ворожих ударів.

З вогню врятовано 4-місячне немовля: під ударом РФ Берислав, Херсон та ще 2 населені пункти
Фото: Херсонська ОВА
З вогню врятовано 4-місячне немовля: під ударом РФ Берислав, Херсон та ще 2 населені пункти
Фото: Херсонська ОВА
З вогню врятовано 4-місячне немовля: під ударом РФ Берислав, Херсон та ще 2 населені пункти
З вогню врятовано 4-місячне немовля: під ударом РФ Берислав, Херсон та ще 2 населені пункти

Крім того, сьогодні близько 13.00 РФ з безпілотника скинула вибухівку на приватний будинок у Херсоні.

– З пожежі, яка виникла внаслідок атаки ворожого БПЛА на Дніпровський район Херсона, врятовані 4 людей, з них 3 дітей віком 4 місяці, 3 і 5 років, – повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Фото: Херсонська ОВА

безпілотник, Берислав, Війна в Україні, Російська агресія, Херсон, Херсонська область
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