Ударил по лицу и в сердце: на Киевщине мужчина из-за ревности убил дочь и напал на сына

В Киевской области мужчина в состоянии ревности решил отомстить жене и убить детей — 16-летнюю дочь и 12-летнего сына.

— Расследованием установлено, что накануне убийства во время телефонного разговора на почве ревности подозреваемый поссорился с женой, которая находится за границей. Чтобы отомстить ей он решил убить детей — 16-летнюю дочь и 12-летнего сына, — сообщает Киевская областная прокуратура.

Известно, что ночью, 2 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пошел на кухню и включил газовые конфорки. После этого разбудил детей. Понимая опасные последствия действий отца, девочка хотела выключить плиту. Из-за этого между ними возник конфликт, который перерос в драку.

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Дети пытались убежать от отца, однако покинуть дом им не удалось, потому что подозреваемый отломал внутреннюю ручку входной двери.

— В ходе спора мужчина ударил кухонным ножом дочь по лицу и в грудную клетку. От полученной колото-резаной раны с повреждением сердца, она скончалась на месте преступления. В то время, опасаясь за свою жизнь, мальчик взял мобильный телефон и спрятался в подвале дома, откуда вызвал правоохранителей, — информирует прокуратура.

После совершенного мужчина пытался совершить самоубийство и порезал себе руку.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины по фактам умышленного убийства дочери и покушения на убийство малолетнего сына (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры обвиняемый до приговора суда будет находиться под стражей.

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