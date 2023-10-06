Ночная атака дронов: в Черкассах и области раздавались взрывы
Ночью 6 октября в Черкассах и области были слышны взрывы.
По словам местных жителей, взрывы в области прогремели ориентировочно в половине второго ночи, в Черкассах – в два ночи.
Перед этим в Воздушных силах призывали людей не покидать укрытий, потому что в Черкасскую область направляются вражеские ударные беспилотники.
О повышенной опасности из-за угрозы применения врагом дронов предупреждал и начальник областной военной администрации Игорь Табурец.
Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Игорь Табурец
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