Ночная атака дронов: в Черкассах и области раздавались взрывы

Ночью 6 октября в Черкассах и области были слышны взрывы.

По словам местных жителей, взрывы в области прогремели ориентировочно в половине второго ночи, в Черкассах – в два ночи.

Перед этим в Воздушных силах призывали людей не покидать укрытий, потому что в Черкасскую область направляются вражеские ударные беспилотники.

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О повышенной опасности из-за угрозы применения врагом дронов предупреждал и начальник областной военной администрации Игорь Табурец.

Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Игорь Табурец

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