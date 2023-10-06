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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ночная атака дронов: в Черкассах и области раздавались взрывы

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Ночью 6 октября в Черкассах и области были слышны взрывы.

По словам местных жителей, взрывы в области прогремели ориентировочно в половине второго ночи, в Черкассах – в два ночи.

Перед этим в Воздушных силах призывали людей не покидать укрытий, потому что в Черкасскую область направляются вражеские ударные беспилотники.

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О повышенной опасности из-за угрозы применения врагом дронов предупреждал и начальник областной военной администрации Игорь Табурец.

Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Игорь Табурец

Взрыв, Новини Черкас, Черкасы, Черкаська область
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