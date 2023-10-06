Нічна атака дронів: у Черкасах та області лунали вибухи

Уночі 6 жовтня в Черкасах та області було чути вибухи.

За словами місцевих жителів, вибухи в області прогриміли орієнтовно о пів на другу ночі, у Черкасах – о другій ночі.

Перед цим у Повітряних силах закликали людей не покидати укриттів, тому що до Черкащини прямують ворожі ударні безпілотники.

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Про підвищену небезпеку через загрозу застосування ворогом дронів попереджав і начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Ігор Табурець

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