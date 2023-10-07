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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

СБУ взяла с поличным кума Медведчука, который занимался рэкетом

СБУ затримала кума медведчука
Фото: СБУ

СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей приграничья Украины и “выбивала” из людей деньги.

Пресс-служба СБУ сообщила, что был задержан, в частности, лидер банды, которым оказался действующий депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.

Злоумышленник является кумом и давним соратником Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ. В марте 2022 года он даже метил в нардепы вместо своего однопартийца Ильи Кивы, которого лишили мандата.

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По данным следствия, члены преступной группировки создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные “коммерческие” споры, а затем требовали деньги за их решение.

В случае отказа платить — бандиты угрожали потерпевшим насилием и “конфискацией” частного имущества.

— Задокументировано, что депутат вместе со своей “правой рукой” — еще одним криминальным авторитетом, требовали с местного предпринимателя $135 тыс. Чтобы заставить мужчину отдать деньги, соратник лидера банды похитил у потерпевшего автомобиль и обещал вернуть в случае выплаты всей суммы вымышленного долга, — сообщили в СБУ

Сотрудники СБУ задержали депутата и его сообщника с поличным во время передачи им первой части денег в размере $20 тыс. от пострадавшего предпринимателя.

Во время обысков депутата и других участников банды обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности. Сейчас злоумышленники задержаны.

Им готовится сообщение о подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством). Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ
Виктор Медведчук, Закарпатье, СБУ
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