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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

СБУ взяла на гарячому кума Медведчука, який займався рекетом

СБУ затримала кума медведчука
Фото: СБУ

СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців прикордоння України та “вибивало” з людей гроші.

Пресслужба СБУ повідомила, що було затримано, зокрема, лідера банди, яким виявився чинний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

Зловмисник є кумом та давнім соратником Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ. У березні 2022 року він навіть мітив у нардепи замість свого однопартійця Іллі Киви, якого позбавили мандата.

Зараз дивляться

За даними слідства, члени злочинного угруповання створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані “комерційні” спори, а потім вимагали гроші за їхнє вирішення.

У разі відмови платити – бандити погрожували потерпілим насильством та “конфіскацією” приватного майна.

— Задокументовано, що депутат разом зі своєю “правою рукою” – ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця $135 тис. Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого боргу, – повідомили в СБУ

Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника на гарячому під час передачі їм першої частини грошей у розмірі $20 тис. від постраждалого підприємця.

Під час обшуків депутата та інших учасників банди виявили речові докази злочинної діяльності. Зараз зловмисники затримані.

Їм готується повідомлення про підозру за двома статтями КК України: ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
Віктор Медведчук, Закарпаття, СБУ
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