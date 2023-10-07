Малиновская Ангелина, редактор ленты
Прилет в Джанкое: в Крыму прогремели взрывы
На территории временно оккупированного Россией Крыма в Джанкое прогремели взрывы.
— Крым. Слышны взрывы. Сообщается о прилете в Джанкое! — пишут Telegram-паблики.
Напомним, что сегодня, 7 октября, в Крыму уже раздавались взрывы. Тогда сообщалось о работе российской ПВО.
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Вчера, 6 октября, поздно вечером громко было во временно оккупированном Севастополе, из-за взрывов даже закрыли Крымский мост.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 591-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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