Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В окупованому Криму чути звуки вибухів – це вже втретє за день

вибух дим

Повідомляють про вибухи у тимчасово окупованому Криму увечері 7 жовтня.

Telegram-канали інформують, що звуки вибухів чути у районі Євпаторії і Джанкоя.

Це вже не перші повідомлення про вибухи у Криму за день. Кілька годин тому повідомлялося про вибухи в окупованому Джанкої. Telegram-пабліки писали про приліт.

Зараз дивляться

Також повідомлялося про звуки вибухів у Криму вдень. Але у Тelegram-каналі Кримський вітер повідомили, що тоді відпрацювала ворожа російська ППО.

Нагадаємо, напередодні, 6 жовтня, в Міноборони Росії поскаржились на атаку безекіпажного катера в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Як переконують у російському оборонному відомстві, дрон прямував до Кримського півострова близько 10:45 і нібито знищив вертоліт морської авіації Ка-29 Чорноморського флоту.

Війна в Україні, Крим
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Атака ХАМАСу на Ізраїль та просування ЗСУ на Запоріжжі: головні новини 7 жовтня
В окупованому Криму чути звуки вибухів – це вже втретє за день
Приліт у Джанкої: у Криму пролунали вибухи
вибух дим
У Новій Каховці підірвали “секретаря відділення” Єдиної Росії – він помер у лікарні
малов
Столтенберг про допомогу Україні: Ризик ескалації блідне перед загрозою перемоги РФ
Єнс Столтенберг у Києві
У Криму пролунали вибухи: що відомо
вибух дим

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
В окупованому Криму чути звуки вибухів – це вже втретє за день
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
В окупованому Криму чути звуки вибухів – це вже втретє за день
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
В окупованому Криму чути звуки вибухів – це вже втретє за день
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
В окупованому Криму чути звуки вибухів – це вже втретє за день
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь