В окупованому Криму чути звуки вибухів – це вже втретє за день

Повідомляють про вибухи у тимчасово окупованому Криму увечері 7 жовтня.

Telegram-канали інформують, що звуки вибухів чути у районі Євпаторії і Джанкоя.

Це вже не перші повідомлення про вибухи у Криму за день. Кілька годин тому повідомлялося про вибухи в окупованому Джанкої. Telegram-пабліки писали про приліт.

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Також повідомлялося про звуки вибухів у Криму вдень. Але у Тelegram-каналі Кримський вітер повідомили, що тоді відпрацювала ворожа російська ППО.

Нагадаємо, напередодні, 6 жовтня, в Міноборони Росії поскаржились на атаку безекіпажного катера в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Як переконують у російському оборонному відомстві, дрон прямував до Кримського півострова близько 10:45 і нібито знищив вертоліт морської авіації Ка-29 Чорноморського флоту.

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