На Киевщине задержали бизнесмена, который перечислил боевикам “ДНР” более 15 млн грн

На Киевщине Служба безопасности и ГБР задержали гендиректора литейного завода из временно оккупированной Макеевки Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации “ДНР”.

Как выяснили следователи, накануне полномасштабной войны злоумышленник перечислил в бюджет боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

— После захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона. Для этого завод продавал оборудование в Украину через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам, товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область. Таким образом до начала полномасштабного вторжения РФ дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины, — рассказали в СБУ.

Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в России.

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Большую часть полученных доходов дельцы перечисляли в “бюджет ДНР” в качестве уплаты налогов и сборов.

Транзакции осуществляли через подсанкционные банки в России и во временно оккупированном Донбассе.

В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, которые воюют на восточном фронте. Установлено, что сам организатор схемы еще до 24 февраля 2022 года выехал в Киевскую область, где пытался залечь на дно и тем самым избежать правосудия.

— Однако, правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье, — отмечают в спецслужбе.

Сейчас организатору нелегального бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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