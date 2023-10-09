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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Киевщине задержали бизнесмена, который перечислил боевикам “ДНР” более 15 млн грн

затримання СБУ
Фото: СБУ

На Киевщине Служба безопасности и ГБР задержали гендиректора литейного завода из временно оккупированной Макеевки Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации “ДНР”.

Как выяснили следователи, накануне полномасштабной войны злоумышленник перечислил в бюджет боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

— После захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона. Для этого завод продавал оборудование в Украину через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам, товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область. Таким образом до начала полномасштабного вторжения РФ дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины, — рассказали в СБУ.

Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в России.

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Большую часть полученных доходов дельцы перечисляли в “бюджет ДНР” в качестве уплаты налогов и сборов.

На Киевщине задержали бизнесмена, который перечислил боевикам “ДНР” более 15 млн грн
Фото: СБУ
На Киевщине задержали бизнесмена, который перечислил боевикам “ДНР” более 15 млн грн
Фото: СБУ
На Киевщине задержали бизнесмена, который перечислил боевикам “ДНР” более 15 млн грн
Фото: СБУ
На Киевщине задержали бизнесмена, который перечислил боевикам “ДНР” более 15 млн грн
На Киевщине задержали бизнесмена, который перечислил боевикам “ДНР” более 15 млн грн
На Киевщине задержали бизнесмена, который перечислил боевикам “ДНР” более 15 млн грн

Транзакции осуществляли через подсанкционные банки в России и во временно оккупированном Донбассе.

В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, которые воюют на восточном фронте. Установлено, что сам организатор схемы еще до 24 февраля 2022 года выехал в Киевскую область, где пытался залечь на дно и тем самым избежать правосудия.

— Однако, правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье, — отмечают в спецслужбе.

Сейчас организатору нелегального бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ
Война в Украине, ГБР, ДНР, Киевская область, Російська агресія, СБУ
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