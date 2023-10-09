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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн

затримання СБУ
Фото: СБУ

На Київщині Служба безпеки та ДБР затримали гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації “ДНР”.

Як зʼясували слідчі, напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до бюджету бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

– Після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область. Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України, – розповіли в СБУ.

Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії. 

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Велику частину одержаних прибутків ділки перераховували до “бюджету ДНР” як сплати податків і зборів. 

На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн
Фото: СБУ
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн
Фото: СБУ
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн
Фото: СБУ
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн

Транзакції здійснювали через підсанкційні банки у Росії  й у тимчасово окупованому Донбасі. 

Надалі ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті. Встановлено, що сам організатор схеми ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався залягти на дно і тим самим уникнути правосуддя.

– Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі, – зазначають у спецслужбі. 

Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 ККУ (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, ДБР, ДНР, Київська область, Російська агресія, СБУ
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