На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн

На Київщині Служба безпеки та ДБР затримали гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації “ДНР”.

Як зʼясували слідчі, напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до бюджету бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

– Після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область. Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України, – розповіли в СБУ.

Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії.

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Велику частину одержаних прибутків ділки перераховували до “бюджету ДНР” як сплати податків і зборів.

Транзакції здійснювали через підсанкційні банки у Росії й у тимчасово окупованому Донбасі.

Надалі ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті. Встановлено, що сам організатор схеми ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався залягти на дно і тим самим уникнути правосуддя.

– Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі, – зазначають у спецслужбі.

Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 ККУ (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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