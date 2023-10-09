На Оболони в Киеве кран порвал контактную сеть троллейбусов — движение транспорта изменено

В Оболонском районе Киева сильные порывы ветра стали причиной падения гусеничного крана на территории строительной площадки по реконструкции развязки на пересечении Богатырской и Полярной. Он перевернулся, задев верхушкой контактную троллейбусную сеть.

На самой стройплощадке, к счастью, никто не пострадал, однако повреждена контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра, поэтому временно изменено движение общественного траспорта на этом участке.

Какие изменения в движении траспорта:

Сейчас смотрят

движение троллейбусов № 32 временно заблокировано;

троллейбусы № 44 будут двигаться по маршруту троллейбусов № 24;

автобусные маршруты №№ 41, 41-Д, 99 — ул. Полярная — ул. Богатырская — ул. Левка Лукьяненко — ул. Зои Гайдай, далее — по собственному маршруту.

Ремонтные бригады работают над восстановлением контактной сети троллейбусов.

Источник : КГГА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.