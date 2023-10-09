Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

На Оболони в Киеве кран порвал контактную сеть троллейбусов — движение транспорта изменено

На Оболоні у Києві кран порвав контактну мережу
Фото: КГГА

В Оболонском районе Киева сильные порывы ветра стали причиной падения гусеничного крана на территории строительной площадки по реконструкции развязки на пересечении Богатырской и Полярной. Он перевернулся, задев верхушкой контактную троллейбусную сеть.

На самой стройплощадке, к счастью, никто не пострадал, однако повреждена контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра, поэтому временно изменено движение общественного траспорта на этом участке.

Какие изменения в движении траспорта:

Сейчас смотрят
  • движение троллейбусов № 32 временно заблокировано;
  • троллейбусы № 44 будут двигаться по маршруту троллейбусов № 24;
  • автобусные маршруты №№ 41, 41-Д, 99 — ул. Полярная — ул. Богатырская — ул. Левка Лукьяненко — ул. Зои Гайдай, далее — по собственному маршруту.

Ремонтные бригады работают над восстановлением контактной сети троллейбусов.

Читайте также
В Киеве вводится новая система оплаты проезда в общественном транспорте
На Оболони в Киеве кран порвал контактную сеть троллейбусов — движение транспорта изменено

Источник: КГГА
Общественный транспорт, Київ, КГГА, Оболонь, тролейбус
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена
Метро Києва
В знак солидарности: на цифровые экраны Киева и Харькова вывели флаг Израиля
Київ вирвзив солідарність Ізраїлю
В столичной многоэтажке произошел взрыв, в квартире была семья с детьми
На Оболони в Киеве кран порвал контактную сеть троллейбусов — движение транспорта изменено
Чиновник КГГА получил подозрение за растрату средств на системе оповещения
На Оболони в Киеве кран порвал контактную сеть троллейбусов — движение транспорта изменено
В Киеве смотритель убил пенсионера, спрятал тело в ванной и жил с ним несколько дней
вбивство пенсіонера

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
На Оболони в Киеве кран порвал контактную сеть троллейбусов — движение транспорта изменено
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
На Оболони в Киеве кран порвал контактную сеть троллейбусов — движение транспорта изменено
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
На Оболони в Киеве кран порвал контактную сеть троллейбусов — движение транспорта изменено
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
На Оболони в Киеве кран порвал контактную сеть троллейбусов — движение транспорта изменено
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь