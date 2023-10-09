Валентина Летяк, редактор ленты
На Оболони в Киеве кран порвал контактную сеть троллейбусов — движение транспорта изменено
В Оболонском районе Киева сильные порывы ветра стали причиной падения гусеничного крана на территории строительной площадки по реконструкции развязки на пересечении Богатырской и Полярной. Он перевернулся, задев верхушкой контактную троллейбусную сеть.
На самой стройплощадке, к счастью, никто не пострадал, однако повреждена контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра, поэтому временно изменено движение общественного траспорта на этом участке.
Какие изменения в движении траспорта:
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- движение троллейбусов № 32 временно заблокировано;
- троллейбусы № 44 будут двигаться по маршруту троллейбусов № 24;
- автобусные маршруты №№ 41, 41-Д, 99 — ул. Полярная — ул. Богатырская — ул. Левка Лукьяненко — ул. Зои Гайдай, далее — по собственному маршруту.
Ремонтные бригады работают над восстановлением контактной сети троллейбусов.
Источник: КГГА
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