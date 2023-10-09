На Оболоні у Києві кран порвав контактну мережу тролейбусів – рух транспорту змінено

В Оболонському районі Києва сильні пориви вітру стали причиною падіння гусеничного крана на території будівельного майданчика із реконструкції розв’язки на перетині Богатирської та Полярної. Він перекинувся, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу.

На самому будмайданчику, на щастя, ніхто не постраждав, проте пошкодження контактної мережі на вулицях Полярна та Героїв Дніпра, тому тимчасово змінено рух громадського транспорту на цій ділянці.

Які зміни в руху транспорту:

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рух тролейбусів №32 тимчасово заблоковано;

тролейбуси №44 рухатимуться маршрутом тролейбусів №24;

автобусні маршрути №№41, 41-Д, 99 – вул. Полярна – вул. Богатирська – вул. Левка Лук’яненка – вул. Зої Гайдай, далі – за власним маршрутом.

Ремонтні бригади працюють над відновленням контактної мережі тролейбусів.

Джерело : КМДА

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