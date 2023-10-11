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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Громкое утро: в Херсоне прогремели взрывы

вибух дим
Фото: Getty Images

В Херсоне слышны взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного. Официального подтверждения информации пока не было. Следим за ситуацией.

В городе и области воздушная тревога объявлена не была.

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Пока нет подробностей относительно пострадавших и попаданий.

Напомним, что утром 10 октября российские войска при обстреле Херсона ранили человека. Во время атаки РФ по Золотой Балке было зафиксировано около двух десятков прилетов. Также оккупационные войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Новодмитровке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Херсон
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