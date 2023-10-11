Гучний ранок: у Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні чутно вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Офіційного підтвердження інформації поки що не було. Стежимо за ситуацією.

У місті та області повітряна тривога оголошена не була.

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Наразі немає подробиць щодо постраждалих та влучань.

Нагадаємо, що уранці 10 жовтня російські війська під час обстрілу Херсону поранили людину. Тоді по Золотій Балці було зафіксовано близько двох десятків прильотів. Також окупаційні війська обстріляли сільськогосподарське підприємство в Новодмитрівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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