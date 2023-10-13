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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Чернигове не работали сирены тревоги из-за двух воров

В Чернигове не работали сирены тревоги из-за двух воров
Фото: Pexels

В Чернигове установили личности двух местных жителей, которые украли кабели обеспечения сирен воздушной тревоги. Мужчины, из-за которых другие люди могли не услышать сирену в случае угрозы, хотели сдать кабели на металлолом.

Об этом заявил сотрудник пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Сергей Гузь в комментарии украинским журналистам.

Полиция открыла уголовное производство по факту кражи (по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины).

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В условиях военного или чрезвычайного положения за это преступление предусмотрено тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет. Сейчас продолжается расследование.

По данным из открытых источников, 11 октября в Чернигове временно не включались сирены. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что для устранения неисправности работали специалисты АО Укртелеком. Сейчас работа сирен оповещения уже полностью восстановлена.

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Источник: Суспільне
Война в Украине, Национальная полиция, Нацполиция, Новости Чернигова, Чернигов, Черниговская область
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