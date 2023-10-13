У Чернігові не працювали сирени тривоги через двох крадіїв

У Чернігові встановили особи двох місцевих жителів, які викрали кабелі забезпечення сирен повітряної тривоги. Чоловіки, через яких інші люди могли не почути сирену в разі загрози, хотіли здати кабелі на металобрухт.

Про це заявив співробітник пресслужби Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Сергій Гузь у коментарі українським журналістам.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки (за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України).

Зараз дивляться

В умовах воєнного або надзвичайного стану за цей злочин передбачено тюремне ув’язнення на термін від п’яти до восьми років. Наразі триває розслідування.

За даними з відкритих джерел, 11 жовтня у Чернігові тимчасово не вмикалися сирени. Глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що для усунення несправності працювали фахівці АТ Укртелеком. Наразі роботу сирен оповіщення вже повністю відновлено.

Джерело : Суспільне

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.