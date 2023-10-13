Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Хиталися люстри в Ужгороді, відчули у Львові: в Україні стався землетрус
Терміново
Шахеди поцілили в логістичну інфраструктуру Одещини – ОВА
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Чернігові не працювали сирени тривоги через двох крадіїв

У Чернігові не працювали сирени тривоги через двох крадіїв
Фото: Pexels

У Чернігові встановили особи двох місцевих жителів, які викрали кабелі забезпечення сирен повітряної тривоги. Чоловіки, через яких інші люди могли не почути сирену в разі загрози, хотіли здати кабелі на металобрухт.

Про це заявив співробітник пресслужби Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Сергій Гузь у коментарі українським журналістам.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки (за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України).

Зараз дивляться

В умовах воєнного або надзвичайного стану за цей злочин передбачено тюремне ув’язнення на термін від п’яти до восьми років. Наразі триває розслідування.

За даними з відкритих джерел, 11 жовтня у Чернігові тимчасово не вмикалися сирени. Глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що для усунення несправності працювали фахівці АТ Укртелеком. Наразі роботу сирен оповіщення вже повністю відновлено.

Читайте також
Авдіївка, Південь і Харківщина: Зеленський озвучив, де найзапекліші бої на фронті
У Чернігові не працювали сирени тривоги через двох крадіїв

Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Національна поліція, Нацполіція, Новини Чернігова, Чернігів, Чернігівська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У російському Брянську зафіксовані прильоти: почалась пожежа
вибух дим
Україна може виробляти ракети з далекобійністю до 1000 км – Подоляк
Ракета, пуск ракети
США вперше запровадили санкції проти компаній, які транспортували російську нафту
Санкції проти РФ
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Україна отримає інтегровану систему CROWS, здатну протидіяти дронам
БПЛА Shahed

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна

Напередодні у Бельгії відбувся перший особистий виступ Володимира Зеленського на контактній зустрічі у форматі Рамштайн.

Наталя Луценко
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу
У Чернігові не працювали сирени тривоги через двох крадіїв
Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами
У Чернігові не працювали сирени тривоги через двох крадіїв
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
У Чернігові не працювали сирени тривоги через двох крадіїв
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
У Чернігові не працювали сирени тривоги через двох крадіїв
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь