В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно

Во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма подорвался российский большой сторожевой корабль Павел Державин.

Информацию об этом официально подтвердил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

Он утверждает, что не может рассказать всех подробностей инцидента, но официально может подтвердить, что этот сторожевой корабль имеет повреждения.

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Спикер ВМС уточнил, что Павел Державин является кораблем российского флота, хотя ранее Украина имела корабль с таким же названием. Однако он подчеркнул, что это не украинский корабль.

Источники из Крыма сообщают, что это произошло якобы на рейде Севастополя. Пока не понятно, что именно случилось и каким способом корабль мог быть подорван.

— Учитывая такое разгильдяйство, которое позволяют себе представители Черноморского флота РФ… то не там совещание проведут, то не туда в море зайдут. Возможно все, что угодно. Мы уточняем обстоятельства, — отметила пресс-офицер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Что известно о корабле Павел Державин

Патрульный корабль Павел Державин был заложен в 2016 году на Зеленодольском ССЗ им. А. М. Горького (заводской № 163). Дальнейшее строительство осуществлялось на ССЗ Залив в Керчи.

Спущен на воду 21 февраля 2019 года. А 27 ноября 2020 года в Новороссийске патрульный корабль Павел Державин принят в состав Черноморского флота России.

Во время полномасштабной войны в Украине в июне 2022 года корабль усилил свое вооружение установленным на ВПП зенитным ракетным комплексом Тор-М2КМ.

В России таких корветов на воде всего четыре – Василий Быков, Дмитрий Рогачев, Павел Державин и Сергей Котов.

Источник : Радио Свобода

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