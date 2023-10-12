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У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо

У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Севастополі на території Криму підірвався російський великий сторожовий корабель Павел Державин.

Інформацію про це офіційно підтвердив речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

Він стверджує, що не може розповісти всіх подробиць інциденту, але офіційно може підтвердити, що цей сторожовий корабель має пошкодження.

Зараз дивляться

Речник ВМС уточнив, що Павел Державин є кораблем російського флоту, хоча раніше Україна мала корабель з такою ж назвою. Проте він наголосив, що це не український корабель.

Джерела з Криму повідомляють, що це сталося нібито на рейді Севастополя. Наразі не зрозуміло, що саме сталося і як корабель міг бути підірваний.

– Враховуючи таке нехлюйство, яке дозволяють собі представники Чорноморського флоту РФ… то не там нараду проведуть, то не туди в море зайдуть. Можливо все, що завгодно. Ми уточнюємо обставини, – зазначила пресофіцерка Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Що відомо про корабель Павел Державин

Патрульний корабель Павел Державин закладено 2016 року на Зеленодольському ССЗ ім. О.М. Горького (заводський №163). Подальше будівництво здійснювалося на ССЗ Затока в Керчі.

Спущений на воду 21 лютого 2019 року. А 27 листопада 2020 року в Новоросійську патрульний корабель Павел Державин прийнято до складу Чорноморського флоту Росії.

Під час повномасштабної війни в Україні в червні 2022 року корабель посилив своє озброєння встановленим на ЗПС зенітним ракетним комплексом Тор-М2КМ.

У Росії таких корветів на воді усього чотири – Василий Биков, Дмитрий Рогачов, Павел Державин і Сергей Котов.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, ВМС України, Корабель, Кораблі, Крим, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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