Поставили на колени и били по лицу: в Днепре сверстники издевались над школьницей

В Днепре школьницы поставили сверстницу на колени, били ее по лицу и заставили извиняться.

Весь процесс дети снимали на камеру мобильного и выложили в соцсети.

Инцидент подтвердили в Главном управлении нацполиции Днепра.Как сообщают пользователи соцсетей под видео, происшествие произошло на проспекте Александра Поля, неподалеку от которого есть несколько школ.

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На кадрах видно, как четыре девушки ставят на колени девушку со светлыми волосами, а пятая в это время снимает.

Они заставляют ребенка “поклоняться” и извиняться, после чего девушка в зеленой куртке с рыжими волосами бьет ее, а другие девушки ее поддерживают и говорят: “молодец, Настя”.

В комментарии Фактам ICTV пресс-секретарь ведомства Анна Страчевская рассказала, что правоохранители идентифицировали всех детей, присутствующих на видео.

В понедельник, 16 октября их вместе с родителями ждут в полиции, для установления всех обстоятельств происшествия.

— Полицейские зарегистрировали материал, установили всех кто на этом видео и проводят проверку. О квалификации инцидента будет известно завтра, после общения с детьми, — сказала Страчевская.

Напомним, 19 июня в Верховной раде зарегистрировали законопроект №9400 об усилении ответственности за буллинг. Речь идет о расширении сферы административной ответственности за буллинг на коллективы, где с целью обучения, тренировок, творчества, оздоровления, отдыха и лечения находятся дети.

Совершение таких действий влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), то есть от 850 до 1700 грн, или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

За аналогичные действия, совершенные должностным лицом, которое при исполнении своих обязанностей контактирует с детьми или на которое возложены обязанности по воспитанию или лечению (реабилитации) детей, штраф сможет составлять от 200 до 300 НМДГ (3400-5100 грн) или общественные работы сроком от 50 до 60 часов.

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