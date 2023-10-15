Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов
Один дрон сбили, другой спровоцировал пожар: что известно об атаке БпЛА в Черкасской области
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Поставили на колени и били по лицу: в Днепре сверстники издевались над школьницей

поліція
Фото: Pixabay

В Днепре школьницы поставили сверстницу на колени, били ее по лицу и заставили извиняться.

Весь процесс дети снимали на камеру мобильного и выложили в соцсети.

Инцидент подтвердили в Главном управлении нацполиции Днепра.Как сообщают пользователи соцсетей под видео, происшествие произошло на проспекте Александра Поля, неподалеку от которого есть несколько школ.

Сейчас смотрят

На кадрах видно, как четыре девушки ставят на колени девушку со светлыми волосами, а пятая в это время снимает.

Они заставляют ребенка “поклоняться” и извиняться, после чего девушка в зеленой куртке с рыжими волосами бьет ее, а другие девушки ее поддерживают и говорят: “молодец, Настя”.

В комментарии Фактам ICTV пресс-секретарь ведомства Анна Страчевская рассказала, что правоохранители идентифицировали всех детей, присутствующих на видео.

В понедельник, 16 октября их вместе с родителями ждут в полиции, для установления всех обстоятельств происшествия.

— Полицейские зарегистрировали материал, установили всех кто на этом видео и проводят проверку. О квалификации инцидента будет известно завтра, после общения с детьми, — сказала Страчевская.

Напомним, 19 июня в Верховной раде зарегистрировали законопроект №9400 об усилении ответственности за буллинг. Речь идет о расширении сферы административной ответственности за буллинг на коллективы, где с целью обучения, тренировок, творчества, оздоровления, отдыха и лечения находятся дети.

Совершение таких действий влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), то есть от 850 до 1700 грн, или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

За аналогичные действия, совершенные должностным лицом, которое при исполнении своих обязанностей контактирует с детьми или на которое возложены обязанности по воспитанию или лечению (реабилитации) детей, штраф сможет составлять от 200 до 300 НМДГ (3400-5100 грн) или общественные работы сроком от 50 до 60 часов.

Булінг, Днепр, Полиция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Комбригу ТРО Днепра объявили подозрение в незаконном отчуждении имущества на набережной: что известно
Підозра комбригу ТРО Дніпра
Вымогал по 150 тыс. грн с подчиненного: в Днепре задержали командира взвода
Поставили на колени и били по лицу: в Днепре сверстники издевались над школьницей
Касался половых органов. В Хмельницкой области мужчину подозревают в развращении трех детей
Поставили на колени и били по лицу: в Днепре сверстники издевались над школьницей
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
поліція
Вымогал взятку, чтобы отмазать от тюрьмы: в Днепре задержали прокурора
Поставили на колени и били по лицу: в Днепре сверстники издевались над школьницей

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Поставили на колени и били по лицу: в Днепре сверстники издевались над школьницей
Уничтожено почти тысячу окупантов за сутки | Бои за Бахмут Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Поставили на колени и били по лицу: в Днепре сверстники издевались над школьницей
Херсон без света | Оккупанты собрали много техники для… | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Поставили на колени и били по лицу: в Днепре сверстники издевались над школьницей
Взрывы в Курске | Блекаут для Белгорода: операция СБУ | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Поставили на колени и били по лицу: в Днепре сверстники издевались над школьницей
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь