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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Поставили на коліна та били по обличчю: у Дніпрі однолітки знущалися з школярки

поліція
Фото: Pixabay

У Дніпрі школярки поставили однолітку на коліна, били її по обличчю та примусили вибачатися. 

Увесь процес діти фільмували на камеру мобільного й виклали у соцмережі. 

Інцидент підтвердили у Головному управлінні нацполіції Дніпра. Як повідомляють користувачі соцмереж під відео, подія сталася на проспекті Олександра Поля, неподалік якого є декілька шкіл.

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На кадрах видно, як четверо дівчат ставлять на коліна дівчину зі світлим волоссям, а п’ята в цей час фільмує.

Вони змушують дитину “поклонятися” та вибачатися, після чого дівчина у зеленій куртці із рудим волоссям бʼє її, а інші дівчата її підтримують та кажуть: “молодець, Настя.”

У коментарі Фактам ICTV речниця відомства Ганна Страчевська розповіла, що правоохоронці ідентифікували усіх дітей, що присутні на відео.

У понеділок, 16 жовтня їх разом із батьками чекають у поліції, для встановлення всіх обставин події. 

– Поліцейські зареєстрували матеріал, встановили всіх хто на цьому відео і проводять перевірку. Про кваліфікацію інциденту буде відомо завтра, після спілкування з дітьми, – сказала Страчевська.

Нагадаємо, 19 червня у Верховній раді зареєстрували законопроєкт №9400 щодо посилення відповідальності за булінг. Йдеться про розширення сфери адміністративної відповідальності за булінг на колективи, де з метою навчання, тренувань, творчості, оздоровлення, відпочинку та лікування перебувають діти.

Вчинення таких дій тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 850 до 1700 грн, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

За аналогічні дії, вчинені посадовою особою, яка під час виконання своїх обов’язків контактує з дітьми або на яку покладено обов’язки щодо виховання або лікування (реабілітації) дітей, штраф зможе становити від 200 до 300 НМДГ (3400-5100 грн) або громадські роботи строком від 50 до 60 годин.

Булінг, Дніпро, Поліція
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