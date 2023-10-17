Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Кораблей в Черном море стало меньше, но четыре Калибра до сих пор наготове – ВМС ВСУ

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

17 октября в Черном море стало меньше российских кораблей.

Теперь там находятся четыре, а не пять кораблей, как было накануне.

Однако ракетоноситель, снаряженный четырьмя Калибрами, до сих пор остается на боевом дежурстве.

Сейчас смотрят

Следует отметить, что ракеты на борту появились только вчера, 16 октября.

До этого ракетоноситель несколько дней дежурил в море без Калибров.

В последний раз такое количество ракет на борту, как сегодня, было 9 октября.

Ситуация в Азовском море не меняется с 11 октября.

Там все эти дни дежурит один корабль.

В Средиземном море дежурит два, а не три судна, как накануне.

Однако среди корабельной группировки уже два дня находится ракетоноситель с восемью Калибрами на борту.

Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ВМС ВСУ

Азовське море, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Середземне море, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Два прилета по Славянску: под завалами общежития аграрного вуза есть люди
Обстріл Слов'янська 17 жовтня 2023
ВСУ уничтожили все шесть выпущенных Шахедов и ракету Х-59 – Воздушные силы
ППО війна
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
Вибух
Возле берегов Румынии на мине подорвался нефтяной танкер
Морська міна
Северная Корея могла передать России ракеты – СМИ
кім чен ин і путін

Загрузка

Игры
Видео
Массово уничтожают технику РФ: как работают артиллеристы Нацгвардии на передовой

Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.

Владислав Круглов
Оккупанты стреляли им в спину: истории учителей из Балаклеи, переживших русский плен
Кораблей в Черном море стало меньше, но четыре Калибра до сих пор наготове – ВМС ВСУ
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз
Кораблей в Черном море стало меньше, но четыре Калибра до сих пор наготове – ВМС ВСУ
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Кораблей в Черном море стало меньше, но четыре Калибра до сих пор наготове – ВМС ВСУ
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Кораблей в Черном море стало меньше, но четыре Калибра до сих пор наготове – ВМС ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь