Кораблей в Черном море стало меньше, но четыре Калибра до сих пор наготове – ВМС ВСУ

17 октября в Черном море стало меньше российских кораблей.

Теперь там находятся четыре, а не пять кораблей, как было накануне.

Однако ракетоноситель, снаряженный четырьмя Калибрами, до сих пор остается на боевом дежурстве.

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Следует отметить, что ракеты на борту появились только вчера, 16 октября.

До этого ракетоноситель несколько дней дежурил в море без Калибров.

В последний раз такое количество ракет на борту, как сегодня, было 9 октября.

Ситуация в Азовском море не меняется с 11 октября.

Там все эти дни дежурит один корабль.

В Средиземном море дежурит два, а не три судна, как накануне.

Однако среди корабельной группировки уже два дня находится ракетоноситель с восемью Калибрами на борту.

Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ВМС ВСУ

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