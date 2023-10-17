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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Кораблів у Чорному морі поменшало, але чотири Калібри досі напоготові – ВМС ЗСУ

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

17 жовтня в Чорному морі поменшало російських кораблів.

Тепер там перебуває чотири, а не п’ять кораблів, як було напередодні.

Однак ракетоносій, споряджений чотирма Калібрами, досі залишається на бойовому чергуванні.

Зараз дивляться

Варто зауважити, що ракети на борту з’явились лише вчора, 16 жовтня.

До цього ракетоносій кілька днів чергував у морі без Калібрів.

Востаннє така кількість ракет на борту, як сьогодні, була 9 жовтня.

Ситуація в Азовському морі не змінюється з 11 жовтня.

Там усі ці дні чергує один корабель.

У Середземному морі чергує два, а не три судна, як напередодні.

Проте серед корабельного угруповання вже два дні перебуває ракетоносій із вісьмома Калібрами на борту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ВМС ЗСУ

Азовське море, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Середземне море, Чорне море
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