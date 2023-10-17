Кораблів у Чорному морі поменшало, але чотири Калібри досі напоготові – ВМС ЗСУ

17 жовтня в Чорному морі поменшало російських кораблів.

Тепер там перебуває чотири, а не п’ять кораблів, як було напередодні.

Однак ракетоносій, споряджений чотирма Калібрами, досі залишається на бойовому чергуванні.

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Варто зауважити, що ракети на борту з’явились лише вчора, 16 жовтня.

До цього ракетоносій кілька днів чергував у морі без Калібрів.

Востаннє така кількість ракет на борту, як сьогодні, була 9 жовтня.

Ситуація в Азовському морі не змінюється з 11 жовтня.

Там усі ці дні чергує один корабель.

У Середземному морі чергує два, а не три судна, як напередодні.

Проте серед корабельного угруповання вже два дні перебуває ракетоносій із вісьмома Калібрами на борту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ВМС ЗСУ

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