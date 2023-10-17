ВСУ уничтожили все шесть выпущенных Шахедов и ракету Х-59 – Воздушные силы

Ночью 17 октября украинская противовоздушная оборона уничтожила все шесть ударных беспилотников Shahed-136/131 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Дроны летели из района мыса Чуада в пока что оккупированном Крыму.

Ракету Х-59 россияне выпустили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

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Также, добавляют в Воздушных силах ВСУ, было зафиксировано применение россиянами двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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