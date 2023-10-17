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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили всі шість випущених Шахедів та ракету Х-59 – Повітряні сили

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 17 жовтня українська протиповітряна оборона знищила всі шість ударних безпілотників Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Дрони летіли з району мису Чуада в поки що окупованому Криму.

Ракету Х-59 росіяни випустили з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

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Також, додають у Повітряних силах ЗСУ, було зафіксовано застосування росіянами двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
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