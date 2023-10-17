ЗСУ знищили всі шість випущених Шахедів та ракету Х-59 – Повітряні сили
Уночі 17 жовтня українська протиповітряна оборона знищила всі шість ударних безпілотників Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Дрони летіли з району мису Чуада в поки що окупованому Криму.
Ракету Х-59 росіяни випустили з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.
Також, додають у Повітряних силах ЗСУ, було зафіксовано застосування росіянами двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов