Работал на ликвидированного пропагандиста Татарского: под Днепром задержали агента ГРУ

Жителя одного из городов вблизи Днепра контрразведка СБУ разоблачила на сотрудничестве с Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба РФ, он дистанционно передавал информацию через российского пропагандиста Владлена Татарского, ликвидированного в апреле этого года в результате взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга.

С ноября 2022 года и до апреля 2023-го он собирал разведданные о перемещении Сил обороны Украины в направлениях восточного и южного фронтов. А после смерти своего куратора российский агент пытался залечь на дно, чтобы избежать правосудия.

Однако СБУ вычислила предателя в результате многоходовой спецоперации и задержала.

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Выяснилось, что информатор ГРУ ранее имел проблемы с законом. На его счету две судимости. Почти восемь лет он отсидел за кражи, угон автотранспорта, хулиганство и тяжкие телесные повреждения.

Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за антиукраинских комментариев на одном из прокремлевских Telegram-каналов.

Для выполнения заданий куратора объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения ВСУ, после пересылки информации тщательно удалял все сообщения.

Дома у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу оккупантов.

На основании собранных доказательств ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. По этой статье ему грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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