Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Працював на ліквідованого пропагандиста Татарського: під Дніпром затримали агента ГРУ

під Дніпром затримали агента ГРУ
Фото: СБУ

Жителя одно із міст поблизу Дніпра контррозвідка СБУ викрила на співпраці з Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) Генштабу РФ, він дистанційно передавав інформацію через російського пропагандиста Владлена Татарського, ліквідованого у квітні цього року внаслідок вибуху в одному з кафе Санкт-Петербурга.

З листопада 2022 року і до квітня 2023-го він збирав розвіддані про переміщення Сил оборони України у напрямках східного та південного фронтів. А після смерті свого куратора російський агент намагався залягти на дно, щоб уникнути правосуддя.

Проте СБУ вирахувала зрадника в результаті багатоходової спецоперації і затримала.

Зараз дивляться

З’ясувалося, що інформатор ГРУ раніше мав проблеми із законом. На його рахунку дві судимості. Майже вісім років він відсидів за крадіжки, викрадення автотранспорту, хуліганство і тяжкі тілесні ушкодження.

Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року. У поле зору російських спецслужб він потрапив через антиукраїнські коментарі на одному з прокремлівських Telegram-каналів.

Для виконання завдань куратора об’їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху ЗСУ, після пересилання інформації ретельно видаляв усі повідомлення.

Вдома у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами підривної діяльності на користь окупантів.

На підставі зібраних доказів йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз він під вартою. За цією статтею йому загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також
У Санкт-Петербурзі затримали підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського
Працював на ліквідованого пропагандиста Татарського: під Дніпром затримали агента ГРУ

Джерело: СБУ
Війна в Україні, ГРУ, Державна зрада, Дніпропетровська область, Російська агресія, Російська пропаганда, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США пояснили, чому не ставлять Ізраїлю умов щодо використання зброї, на відміну від України
Сабріна Сінгх
У Харкові пролунали звуки вибухів, мер повідомляє про проблеми зі світлом
Вибух
Удар по Обухівці під Дніпром: загинула жінка, ще четверо людей постраждали
Удар по Обухівці під Дніпром 18 жовтня 2023
Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: пояснення юристів
мама і дитина
Конфлікт на Близькому Сході не відволіче ЄС від підтримки України – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
ATACMS вже нищать ВОРОГА | ТРАГЕДІЯ у лікарні сектора ГАЗИ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Працював на ліквідованого пропагандиста Татарського: під Дніпром затримали агента ГРУ
СБУ зловили зрадницю у Херсоні | Результат виборів в Польщі | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Працював на ліквідованого пропагандиста Татарського: під Дніпром затримали агента ГРУ
Окупанти стріляли їм в спину: історії вчителів із Балаклії, що пережили російський полон
Працював на ліквідованого пропагандиста Татарського: під Дніпром затримали агента ГРУ
Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Працював на ліквідованого пропагандиста Татарського: під Дніпром затримали агента ГРУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь