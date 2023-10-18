Працював на ліквідованого пропагандиста Татарського: під Дніпром затримали агента ГРУ

Жителя одно із міст поблизу Дніпра контррозвідка СБУ викрила на співпраці з Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) Генштабу РФ, він дистанційно передавав інформацію через російського пропагандиста Владлена Татарського, ліквідованого у квітні цього року внаслідок вибуху в одному з кафе Санкт-Петербурга.

З листопада 2022 року і до квітня 2023-го він збирав розвіддані про переміщення Сил оборони України у напрямках східного та південного фронтів. А після смерті свого куратора російський агент намагався залягти на дно, щоб уникнути правосуддя.

Проте СБУ вирахувала зрадника в результаті багатоходової спецоперації і затримала.

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З’ясувалося, що інформатор ГРУ раніше мав проблеми із законом. На його рахунку дві судимості. Майже вісім років він відсидів за крадіжки, викрадення автотранспорту, хуліганство і тяжкі тілесні ушкодження.

Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року. У поле зору російських спецслужб він потрапив через антиукраїнські коментарі на одному з прокремлівських Telegram-каналів.

Для виконання завдань куратора об’їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху ЗСУ, після пересилання інформації ретельно видаляв усі повідомлення.

Вдома у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами підривної діяльності на користь окупантів.

На підставі зібраних доказів йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз він під вартою. За цією статтею йому загрожує довічне ув’язнення.

Джерело : СБУ

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