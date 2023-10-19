Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Работал на каналах Медведчука: СБУ объявила подозрение коллаборанту Гольдарбу

Максим Гольдарб
Фото: СБУ

Коллаборанту Максиму Гольдарбу, который в свое время работал ведущим на телеканалах Виктора Медведчука и возглавлял запрещенную пророссийскую партию Союз левых сил, заочно объявлено о подозрении.

Еще в начале полномасштабного вторжения он бежал из Украины и публично поддержал российскую агрессию.

Свои антиукраинские взгляды и фейковую информацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины Гольдарб распространял через свои каналы в Telegram и на YouTube с общей аудиторией более 140 тыс. пользователей.

Сейчас смотрят

Также придумывал “инсайды” о якобы планах нескольких европейских стран “аннексировать” территории на западе Украины, участвовал в телеэфирах с российскими пропагандистами.

Экспертиза подтвердила факты преступных действий Максима Гольдарба, на основании собранных доказательств ему объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 6 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) и чч. 2, 3 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Коллаборационист скрывается от правосудия, следователи работают над установлением его местонахождения и привлечения к ответственности.

Кстати, в 2020 году Максим Гольдарб баллотировался на должность Киевского городского головы, в 2019-м — в Верховную Раду на 220 округе на Подоле в Киеве.

Читайте также
СБУ взяла с поличным кума Медведчука, который занимался рэкетом
СБУ затримала кума медведчука

Источник: СБУ
Война в Украине, Виктор Медведчук, Державна зрада, Російська агресія, Российская пропаганда, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Может ли командир отказать военному в отпуске и что делать в таком случае: объяснение адвоката
українські військові
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Нет ничего более циничного. Шольца разозлили слова Путина о войне на Ближнем Востоке
Работал на каналах Медведчука: СБУ объявила подозрение коллаборанту Гольдарбу
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Герой України
В Днепре слышали взрывы: Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности
вибух

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Работал на каналах Медведчука: СБУ объявила подозрение коллаборанту Гольдарбу
ATACMS изменят ход ВОЙНЫ | УСПЕХИ ВСУ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Работал на каналах Медведчука: СБУ объявила подозрение коллаборанту Гольдарбу
ВСУ минуснули ОЧЕРЕДНОЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воюет оружием из РФ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Работал на каналах Медведчука: СБУ объявила подозрение коллаборанту Гольдарбу
23 украинца ПОГИБЛИ от рук ХАМАСА | АДСКАЯ АВДЕЕВКА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Работал на каналах Медведчука: СБУ объявила подозрение коллаборанту Гольдарбу
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь