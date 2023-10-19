Работал на каналах Медведчука: СБУ объявила подозрение коллаборанту Гольдарбу

Коллаборанту Максиму Гольдарбу, который в свое время работал ведущим на телеканалах Виктора Медведчука и возглавлял запрещенную пророссийскую партию Союз левых сил, заочно объявлено о подозрении.

Еще в начале полномасштабного вторжения он бежал из Украины и публично поддержал российскую агрессию.

Свои антиукраинские взгляды и фейковую информацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины Гольдарб распространял через свои каналы в Telegram и на YouTube с общей аудиторией более 140 тыс. пользователей.

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Также придумывал “инсайды” о якобы планах нескольких европейских стран “аннексировать” территории на западе Украины, участвовал в телеэфирах с российскими пропагандистами.

Экспертиза подтвердила факты преступных действий Максима Гольдарба, на основании собранных доказательств ему объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 6 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) и чч. 2, 3 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Коллаборационист скрывается от правосудия, следователи работают над установлением его местонахождения и привлечения к ответственности.

Кстати, в 2020 году Максим Гольдарб баллотировался на должность Киевского городского головы, в 2019-м — в Верховную Раду на 220 округе на Подоле в Киеве.

Источник : СБУ

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