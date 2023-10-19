Працював на каналах Медведчука: СБУ оголосила підозру колаборанту Гольдарбу

Колаборанту Максиму Гольдарбу, який свого часу працював ведучим на телеканалах Віктора Медведчука та очолював заборонену проросійську партію Союз лівих сил, заочно оголошено про підозру.

Ще на початку повномасштабного вторгнення він утік із України та публічно підтримав російську агресію.

Свої антиукраїнські погляди та фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України Гольдарб поширював через свої канали в Telegram та на YouTube із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів.

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Також вигадував “інсайди” про нібито плани кількох європейських країн “анексувати” території на заході України, брав участь у телеефірах із російськими пропагандистами.

Експертиза підтвердила факти злочинних дій Максима Гольдарба, на підставі зібраних доказів йому оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) та чч. 2, 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Колаборант переховується від правосуддя, слідчі працюють над встановленням його місцезнаходження та притягнення до відповідальності.

До речі, у 2020 році Максим Гольдарб балотувався на посаду Київського міського голови, у 2019-му – до Верховної Ради на 220 окрузі на Подолі в Києві.

Джерело : СБУ

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