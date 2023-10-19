В Запорожье прогремели взрывы: что известно
В четверг, 19 октября, в Запорожье во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.
В Воздушных силах призвали местных жителей не покидать укрытия до отбоя ракетной угрозы.
Отметим, что в это же время прогремели взрывы и в Днепре.
Ранее в мониторинговых пабликах сообщили, что враг совершил два пуска ракет Искандер-М из Джанкоя в пока оккупированном Крыму.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 603-и сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?Оксана Михайлова