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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Запорожье прогремели взрывы: что известно

вибух
Фото: Getty Images

В четверг, 19 октября, в Запорожье во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.

В Воздушных силах призвали местных жителей не покидать укрытия до отбоя ракетной угрозы.

Отметим, что в это же время прогремели взрывы и в Днепре.

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Ранее в мониторинговых пабликах сообщили, что враг совершил два пуска ракет Искандер-М из Джанкоя в пока оккупированном Крыму.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 603-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Запорожье
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