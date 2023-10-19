У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

У четвер, 19 жовтня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

У Повітряних силах закликали місцевих жителів не покидати укриття до відбою ракетної загрози.

Зазначимо, що в цей самий час пролунали вибухи і в Дніпрі.

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Раніше у моніторингових пабліках повідомили, що ворог здійснив два пуски ракет Іскандер-М з Джанкоя у поки що окупованому Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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