Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо
У четвер, 19 жовтня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
У Повітряних силах закликали місцевих жителів не покидати укриття до відбою ракетної загрози.
Зазначимо, що в цей самий час пролунали вибухи і в Дніпрі.
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Раніше у моніторингових пабліках повідомили, що ворог здійснив два пуски ракет Іскандер-М з Джанкоя у поки що окупованому Криму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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