Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

вибух
Фото: Getty Images

У четвер, 19 жовтня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

У Повітряних силах закликали місцевих жителів не покидати укриття до відбою ракетної загрози.

Зазначимо, що в цей самий час пролунали вибухи і в Дніпрі.

Зараз дивляться

Раніше у моніторингових пабліках повідомили, що ворог здійснив два пуски ракет Іскандер-М з Джанкоя у поки що окупованому Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте також
Поблизу окупованого Токмака пролунали вибухи
вибух

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нічого святого: у російських церквах вербують парафіян у ПВК на війну в Україні
кремль
У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку
вибух
Кулеба розповів, чи будуть західні партнери й надалі допомагати ЗСУ
Дмитро Кулеба
ЗСУ ліквідували бойовика Бабая, який воював проти України з 2014-го
бойовик Бабай
Поблизу окупованого Токмака пролунали вибухи
вибух

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо
ATACMS змінять хід ВІЙНИ | УСПІХИ ЗСУ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо
ЗСУ мінуснули ЧЕРГОВИЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воює зброєю з РФ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо
23 українця ЗАГИНУЛИ від рук ХАМАСУ | ПЕКЕЛЬНА АВДІЇВКА | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь