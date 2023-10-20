Разведка Британии спрогнозировала действия РФ после ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске

Существует реальная вероятность, что российские оккупанты после ударов по аэродромам в Луганске и Бердянске снова перенесут свои оперативные базы и пункты управления дальше от линии фронта.

Такой прогноз сделали в разведке Минобороны Великобритании 20 октября.

По мнению представителей британского оборонного ведомства, это увеличит нагрузку на логистические маршруты РФ.

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Британские разведчики отмечают, что постоянная авиационная поддержка у россиян сейчас на крайне низком уровне.

Поэтому на фоне наступления ВСУ российские оборонные линии стали все больше зависеть от ротационной поддержки.

Бердянск для россиян являлся основной передовой оперативной базой на южной оси.

Это помогало оккупантам как с материально-техническим обеспечением, так и с поддержкой наступательно-оборонительной способности.

Поэтому, подчеркивают в разведке Минобороны Великобритании, если потери на аэродромах двух оккупированных городов будут подтверждены, вполне вероятно, что это скажется на способности России защищаться и наступать на этом направлении.

К тому же, добавляют британские разведчики, учитывая нагрузку на российское военное производство, потерю любых летательных аппаратов будет трудно компенсировать в кратко- и среднесрочной перспективе.

Эта потеря, предполагают в британском оборонном ведомстве, усилит давление как на российских пилотов, так и на самолеты, на которых те совершают вылеты.

В частности, добавляют разведчики, стало ощутимыми боевое истощение и проблемы с обслуживанием из-за непредсказуемо затяжной войны.

Что известно об ударах по аэродромам в Луганске и Бердянске

17 октября стало известно об ударах ВСУ по аэродромам в пока оккупированных Бердянске и Луганске.

По данным Сил специальных операций Украины, там было сожжено девять вертолетов разных модификаций, специальную технику, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что удары были нанесены американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

В разведке Британии отмечают, что хотя масштабы потерь армии РФ пока не подтверждены, вероятно, в Бердянске было сожжено девять российских военных вертолетов и еще пять – в Луганске.

Полномасштабная война в Украине длится уже 604-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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