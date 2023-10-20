Розвідка Британії спрогнозувала дії РФ після ударів по аеродромах у Бердянську й Луганську

Існує реальна ймовірність, що російські окупанти після ударів по аеродромах у Луганську та Бердянську знову перенесуть свої оперативні бази та пункти управління далі від лінії фронту.

Такий прогноз зробили в розвідці Міноборони Великої Британії 20 жовтня.

На переконання представників британського оборонного відомства, це збільшить навантаження на логістичні ланцюги РФ.

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Британські розвідники наголошують: постійна авіаційна підтримка у росіян зараз на вкрай низькому рівні.

Через це на тлі наступу ЗСУ російські оборонні лінії стали все більше залежати від ротаційної підтримки.

Бердянськ для росіян був основною передовою оперативною базою на південній осі. Це допомагало окупантам як із матеріально-технічним забезпеченням, так і з підтримкою наступально-оборонної спроможності.

Тож, наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії, якщо втрати на аеродромах двох окупованих міст буде підтверджено, цілком імовірно, що це позначиться на здатності Росії захищатися та наступати на цьому напрямку.

До того ж, додають британські розвідники, враховуючи навантаження на російське військове виробництво, втрату будь-яких літальних апаратів буде важко компенсувати в коротко- та середньостроковій перспективі.

Ця втрата, припускають у британському оборонному відомстві, посилить тиск як на російських пілотів, так і на літаки, на яких ті здійснюють вильоти.

Зокрема, додають розвідники, стало відчутними бойове виснаження та проблеми з обслуговуванням через непередбачувано затяжну війну.

Що відомо про удари по аеродромах у Луганську та Бердянську

17 жовтня стало відомо про удари ЗСУ по аеродромах в поки що окупованих Бердянську та Луганську.

За даними Сил спеціальних операцій України, там було спалено дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальну техніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ударів було завдано американськими далекобійними ракетами ATACMS.

У розвідці Британії зауважують, що хоч масштаби збитків армії РФ наразі не підтверджені, ймовірно, у Бердянську було спалено дев’ять російських військових гелікоптерів та ще п’ять – у Луганську.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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