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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ обстреляла Никополь из артиллерии: погиб мужчина

Швидка допомога

21 октября российские войска выпустили по Никополю Днепропетровской области семь снарядов из тяжелой артиллерии.

От вражеского огня погиб местный житель.

– Снова утрата… Враг выпустил семь снарядов из тяжелой артиллерии по Никополю. Погиб мужчина. Никогда не будет прощения бесславным захватчикам! – отметил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

В настоящее время областные власти выясняют всю информацию об обстреле города.

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Напомним, что менее часа назад стало известно о работе противовоздушной обороны в Криворожском районе.

К слову, атаковать Криворожье россияне начали еще 20 октября.

Вечером оккупанты ракетным ударом по дачному кооперативу убили 60-летнего мужчину и тяжело ранили его 57-летнюю жену.

Ночью во время ракетно-дроновой атаки оккупанты спровоцировали разрушение на объекте промышленной инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Минздрав

Война в Украине, Днепропетровская область, Никополь, Російська агресія, РФ
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