РФ обстреляла Никополь из артиллерии: погиб мужчина
21 октября российские войска выпустили по Никополю Днепропетровской области семь снарядов из тяжелой артиллерии.
От вражеского огня погиб местный житель.
– Снова утрата… Враг выпустил семь снарядов из тяжелой артиллерии по Никополю. Погиб мужчина. Никогда не будет прощения бесславным захватчикам! – отметил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
В настоящее время областные власти выясняют всю информацию об обстреле города.
Напомним, что менее часа назад стало известно о работе противовоздушной обороны в Криворожском районе.
К слову, атаковать Криворожье россияне начали еще 20 октября.
Вечером оккупанты ракетным ударом по дачному кооперативу убили 60-летнего мужчину и тяжело ранили его 57-летнюю жену.
Ночью во время ракетно-дроновой атаки оккупанты спровоцировали разрушение на объекте промышленной инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Сергей Лысак
Фото: Минздрав
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