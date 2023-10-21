В Криворожском районе сработала ПВО
Ориентировочно в 13:14 21 октября в Криворожском районе были слышны взрывы.
О работе противовоздушной обороны сообщил глава Зеленодольской городской территориальной громады Дмитрий Невеселый.
Глава ОТГ лаконично написал ПВО и поставил рядом символ в виде флага Украины.
Ориентировочно за десять минут до взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах сообщили, что для Днепропетровской и соседних Николаевской и Херсонской областей есть угроза ракетного удара.
Атаки на Кривой Рог
Российские войска начали атаковать Кривой Рог с вечера 20 октября.
Сначала армия РФ ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге.
После обстрела получили повреждения три дома, вспыхнул пожар.
Погиб 60-летний мужчина. Его 57-летняя жена с осколочными ранениями в тяжелом состоянии находится в больнице.
Ночью на 21 октября россияне повторно атаковали Кривой Рог, но уже не только ракетами, а и беспилотниками.
Ночной обстрел спровоцировал пожар и разрушения на объекте промышленной инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Дмитрий Невеселый
Фото: Командование Воздушных сил ВСУ
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