В Криворожском районе сработала ПВО

Ориентировочно в 13:14 21 октября в Криворожском районе были слышны взрывы.

О работе противовоздушной обороны сообщил глава Зеленодольской городской территориальной громады Дмитрий Невеселый.

Глава ОТГ лаконично написал ПВО и поставил рядом символ в виде флага Украины.

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Ориентировочно за десять минут до взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили, что для Днепропетровской и соседних Николаевской и Херсонской областей есть угроза ракетного удара.

Атаки на Кривой Рог

Российские войска начали атаковать Кривой Рог с вечера 20 октября.

Сначала армия РФ ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге.

После обстрела получили повреждения три дома, вспыхнул пожар.

Погиб 60-летний мужчина. Его 57-летняя жена с осколочными ранениями в тяжелом состоянии находится в больнице.

Ночью на 21 октября россияне повторно атаковали Кривой Рог, но уже не только ракетами, а и беспилотниками.

Ночной обстрел спровоцировал пожар и разрушения на объекте промышленной инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Дмитрий Невеселый

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

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