Ночной удар ракетами и дронами по Кривому Рогу: что известно о разрушениях
В ночь на 21 октября российские войска повторно атаковали Кривой Рог Днепропетровской области.
Взрывы в городе раздавались из-за обстрела ракетами и беспилотниками.
По словам руководителя областной военной администрации Сергея Лысака, есть разрушение на объекте промышленной инфраструктуры.
Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Вечерняя атака на Кривой Рог
Вечером 20 октября армия РФ ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге.
Повреждено три дома, произошел пожар.
Погиб 60-летний мужчина. 57-летняя женщина с осколочными ранениями в тяжелом состоянии в больнице.
Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
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