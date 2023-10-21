Ночной удар ракетами и дронами по Кривому Рогу: что известно о разрушениях

В ночь на 21 октября российские войска повторно атаковали Кривой Рог Днепропетровской области.

Взрывы в городе раздавались из-за обстрела ракетами и беспилотниками.

По словам руководителя областной военной администрации Сергея Лысака, есть разрушение на объекте промышленной инфраструктуры.

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Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Вечерняя атака на Кривой Рог

Вечером 20 октября армия РФ ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге.

Повреждено три дома, произошел пожар.

Погиб 60-летний мужчина. 57-летняя женщина с осколочными ранениями в тяжелом состоянии в больнице.

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

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